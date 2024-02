Nel video, le interviste a:

Angela Toss, Oncologa e Ricercatrice AOU Modena

Mario Luppi, Direttore Ematologia AOU Modena

Ricorre domani la giornata della lotta contro il cancro. Una giornata importante per sensibilizzare su una malattia purtroppo sempre più diffusa. Secondo gli ultimi dati disponibili, nella nostra provincia nel 2018 sono stati diagnosticati 4477 tumori, anche se fortunatamente la mortalità è in riduzione. l’ultimo aggiornamento riferito al 2019 segnala un calo del 14,4% per gli uomini e del 6,1% per le donne. Una mortalità ridotta grazie alla ricerca, a nuovi trattamenti e alla prevenzione. Per questo le aziende sanitarie modenesi, AUSL e AOU, stanno continuando a lavorare per costituire una rete oncologica ed emato-oncologica in grado di agire su tutti i fronti. Lo scorso anno le due aziende hanno effettuato circa 100mila visite.