Il Modena allo Stadio Ferraris di Genova per ritrovare un successo in trasferta che manca dal 4 novembre, dalla vittoria in casa del Catanzaro. La Sampdoria ospita i canarini per ripetere la buona prestazione contro il Cittadella nell’ultima vittoria per 2-1.

PRIMO TEMPO

La prima vera occasione del match arriva al 10′ con la buona transizione offensiva del Modena, che chiude l’azione con il tiro di Gliozzi dal limite, a lato di un soffio; nell’occasione ottimo l’assist di Palumbo. Poco dopo arriva la risposta da parte dell’attacco blucerchiato, che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, impegna Seculin con un colpo di testa angolato. Al 22′, sul corner battuto da Askildsen, la Sampdoria trova la rete del vantaggio con il colpo di testa di Gonzalez. Dopo il vantaggio blucerchiato, il Modena abbassa il ritmo e viene punito nuovamente dal giro palla degli avversari; la Sampdoria al 34′ trova il raddoppio grazie al gol da fuori dell’ex Sassuolo Alvarez, su assist di Esposito. Nei minuti finali la Sampdoria trova anche una traversa, sfiorando un clamoroso 3-0 all’intervallo. C’è spazio anche per una chance per il Modena, vicino al gol del 2-1 con un ottimo tiro di Palumbo, su cui è reattivo Stankovic, che si distende e devia in angolo.

SECONDO TEMPO

L’episodio chiave del secondo tempo arriva al 14′ del secondo tempo, con il rigore concesso al Modena, con l’ausilio del VAR, per fallo di mano di Piccini in area. Il penalty viene trasformato da Palumbo, che dagli undici metri batte Stankovic, portando i canarini sull’1-2. I gialli hanno poco dopo una chance interessante per il 2-2, con il colpo di testa da buona posizione di Abiuso, alto sopra la traversa. Sempre il giovane bomber dei canarini centra una traversa clamorosa con una rovesciata sensazionale e sulla ribattuta Battistella di testa la mette dentro. Rete però annullata per un fallo durante l’azione commesso dallo stesso centrocampista del Modena, che prende posizione abbattendo l’avversario. I canarini trovano il pareggio grazie ad un altro rigore concesso ai gialloblù, per un fallo di Stojanovic in area su Cotali. Rigore trasformato nuovamente da Palumbo, che trova la sua prima doppietta in carriera, portando il risultato sul 2-2. Pareggio finale che permette al Modena di agganciare il Brescia all’ottavo posto.