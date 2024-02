Proseguono i controlli dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena impegnati in servizi antidroga. L’ultimo all’interno del Parco Novi Sad, dove è stato tratto in arresto un cittadino tunisino di 18 anni, sorpreso nell’atto di cedere una dose di hashish ad un altro cittadino, anch’egli extracomunitario. L’indagato – che dapprima ha tentato la fuga alla vista dei militari cercando di liberarsi di numerose dosi di stupefacente pronte per lo spaccio e quantificate in 20 grammi – è stato bloccato e trovato ulteriormente in possesso della somma di denaro di circa 150 euro, considerato provento dell’attività. Processato questa mattina per direttissima, il giovane è stato così sottoposto dal Giudice del Tribunale di Modena al divieto di dimora in città.