Erano circa le 22 quando in Corso Canalchiaro in centro a Modena, sabato sera è scoppiata violenta un’aggressione ai danni di un nordafricano che è stato inseguito e picchiato da un gruppo di suoi connazionali, oltre una decina secondo alcuni testimoni, per motivi ancora da chiarire. L’uomo è riuscito a salvarsi dalla furia del gruppo rifugiandosi in un market in Largo San Giacomo. Gli aggressori avrebbero anche lanciato cartelli stradali e bottiglie. In tanti, tra residenti e passanti, hanno assistito alla scena spaventati. Qualche contusione se l’è procurata il titolare del negozio, un bengalese, tentando di calmare gli animi. Secondo lui e altri negozianti, il gruppo da qualche tempo si aggirerebbe nei dintorni con un cane lupo senza guinzaglio, seminando paura tra i passanti. Ad intervenire sabato sera la Polizia di Stato che ora alla ricerca del gruppo, ma sembra che abbia già rintracciato qualcuno di loro