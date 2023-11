Nel video l’intervista a Francesco Zuffi, Sindaco di San Cesario

È polemica a San Cesario per la questione delle polveri di vetro nell’aria. Un tema molto sentito in paese, dove la preoccupazione è sempre stata molta per la presenza dei vecchi cumuli di vetro scoperti dell’ex Emiliana Rottami. Preoccupazioni che oggi paiono confermate dalle analisi condotte da Arpae, nonostante gli interventi del nuovo impianto Sibelco (SGS), che ha rilevato l’attività promettendo un minore impatto ambientale delle sue lavorazioni. Dal 18 maggio al 22 giugno, però, nella zona residenziale di via Berlinguer la centralina ha riscontrato la presenza di particelle vetrose nel 100% dei campioni e con concentrazioni medie notevolmente superiori, anche di otto volte rispetto a quelle dei tempi della vecchia ditta. Per questo il Sindaco ha chiesto il riesame dell’autorizzazione, pena la revoca se non dovesse andare a buon fine.

Il tema è stato oggetto anche di un’accesa seduta del consiglio comunale, attraverso un’interrogazione urgente presentata dal consigliere d’opposizione, Mirco Zanoli, che contesta all’amministrazione di non prendere provvedimenti efficaci con la ditta che effettua le lavorazioni del vetro, chiedendo più certezze per la salute dei cittadini.