Nel video le interviste a:

-Monia Auricchio, Funzionario Flai Cgil Modena

-Valerio Michelini, Rappresentante della sicurezza dei lavoratori

Lamentano una accelerazione delle linee produttive in tutti i reparti. Questo il motivo che ha portato i lavoratori e le lavoratrici Italpizza di San Donnino ad incrociare le braccia per due ore all’inizio del turno di lavoro. Lo sciopero proclamato dalle Rappresentanze sindacali unitarie e dagli Rls Flai Cgil ha visto anche un presidio di 4 ore davanti ai cancelli aziendali in strada Gherbella. Le sigle hanno posto l’attenzione sui problemi di sicurezza i merto ad alcune novità introdotte nella catena produttiva e chiedono il rispetto dei documenti di valutazione dei rischi sull’utilizzo degli impianti di produzione.