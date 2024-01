Torna It-alert a far risuonare l’allarme.

In provincia di Modena, e in altre aree dell’Emilia-Romagna, la data e l’orario previsti sono il mezzogiorno di mercoledi 24 gennaio.

Un messaggio arriverà sui telefoni cellulare dei cittadini connessi.

Lo scenario di rischio, per la nostra regione, è di un “incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso”, quindi una possibile fuoriuscita di materiale chimico, con conseguente disastro ambientale, potenzialmente molto pericoloso anche per la popolazione.

Per fortuna, lo ricordiamo, si tratta di una simulazione di intervento.

A Modena, in particolare, verrà simulato un caso di “incidente rilevante” presso la Scam di strada Bellaria.

Una scelta non casuale, dal momento che l’azienda modenese – che produce fertilizzanti, concimi e agrofarmaci – rientra tra quelle a rischio di incidente rilevante, per la diffusione di sostanze chimiche pericolose.

Scam, peraltro, è dotata di un piano di emergenza spesso sottoposto a revisione e oggetto di una simulazione anche in passato.

Continua così, in diverse regioni d’Italia, la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-alert, relativa alla fase dedicata a scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio.