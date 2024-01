Nel video le interviste ad Anna Maria Petrini Direttrice generale dell’Azienda USL di Modena e ad Ilaria Bajesi Ingegnere responsabile unica del progetto

Ad ospitare la seconda casa della comunità a Modena sarà la struttura dell’ex Charitas in zona Sud-Ovest, tra strada Panni e via Fratelli Rosselli, ampliando così la copertura cittadina che vede già la presenza di una Casa della Comunità in zona Nord, la G.P Vecchi in via Rita Levi Montalcini (dietro la stazione ferroviaria) attiva dal 2020, mentre una Casa della Comunità aprirà alla fine del 2024 in centro storico, all’ex Ospedale estense in viale Vittorio Veneto.

Il progetto è stato illustrato questa mattina

La struttura sarà adiacente alla sede di Asp e vi si accederà entrando da via Fratelli Rosselli al civico 396. Nella parte dell’edificio concessa per la realizzazione della Casa della Comunità l’Azienda USL eseguirà un complesso e articolato intervento di ristrutturazione sulla base di un progetto, approvato dalla Regione e che verrà eseguito in due fasi.