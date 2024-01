Nel video le interviste ad Alessandra Fantuzzi Referente campagna di vaccinazione Ausl Modena e a Silvia Cattani Segretaria provinciale Fimp

Il peggio sembra essere passato, ma potrebbero esserci ancora dei colpi di coda piuttosto significativi: i casi di sindromi simil-influenzali sono in calo dall’inizio del 2024, dopo che hanno toccato il picco nell’ultima settimana del 2023, quando tantissimi modenesi si sono ritrovati a trascorrere a letto le festività. E ancora in tanti lo sono tutt’ora. Per questo la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo, oltre ad essere raccomandata per gli anziani e i pazienti più fragili.

Attenzione anche ai più piccoli, che non sono stati risparmiati in queste settimane da malattie infettive acute che interessano per lo più l’apparato respiratorio come, oltre all’influenza e al Covid, il virus respiratorio sinciziale, la brochiolite, il rinovirus e in ultimo, l’infezione da Streptococco. Prevenire è fondamentale.