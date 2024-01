Nel video l’intervista a Francesco Petrella, Allenatore Modena Volley

La 15esima giornata della Superlega si apre con una classica della pallavolo italiana. Modena e Perugia si affronteranno domani alle 18 al PalaPanini, dove i ragazzi di Petrella scenderanno in campo forti dell’ultimo successo a Monza. Gli umbri, allenati dall’ex coach di Modena Angelo Lorenzetti, si presentano alla sfida contro gli emiliani al secondo posto in classifica. I Campioni del Mondo in carica, nelle ultime quattro partite disputate, hanno travolto i propri avversari, vincendo 3-0 tutti gli incontri, tra cui quello di Coppa Italia contro Modena.

Il coach ha parlato anche del suo avversario, l’esperto allenatore Angelo Lorenzetti, con cui ha lavorato nella sua esperienza a Trento, dove è riuscito a vincere un campionato di Superlega da coach in seconda. Nell’ultima gara giocata ha funzionato soprattutto l’approccio alla partita, che tanto era mancato alla squadra emiliana nelle recenti uscite. Fondamentale anche l’apporto dei giocatori più esperti dell’organico a disposizione di Petrella, tra cui Osmany Juantorena, che sta alzando il livello delle sue prestazioni.