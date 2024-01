Nel video la conferenza di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Domani il Modena di Bianco è atteso al Renzo Barbera da una sfida fondamentale per dare un segnale in un momento particolarmente complicato della stagione. Il 2024 è iniziato con lo scivolone in casa contro il Brescia e in Sicilia i canarini affronteranno la settima forza della Serie B, che sta però vivendo un periodo complicato nella fase difensiva.

Tra i convocati per domani non ci sono Duca, Gargiulo e Oukhadda. Assenti anche Guiebre, impegnato in Coppa d’Africa, e Giovannini, con la trattativa in chiusura per il suo trasferimento in prestito in Serie C. Recupera, almeno per la panchina Palumbo, mentre saranno titolari i nuovi innesti Gliozzi e Corrado.

Bianco sta affrontando il momento più difficile in questa sua prima avventura sulla panchina di una squadra come primo allenatore. Il mister dovrà essere bravo a trasmettere alla sua squadra la giusta mentalità, senza farsi influenzare troppo dalle critiche provenienti dall’ambiente gialloblù.

Fanno discutere soprattutto i numerosi cambiamenti nella formazione iniziale da parte dell’allenatore, che ha svelato l’uomo calcistico di riferimento per il suo pensiero di gioco.