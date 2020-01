Grave incidente, questa mattina intorno alle 12, per un 11enne della provincia di Reggio Emilia che mentre sciava sulle piste di Passo del Lupo è caduto, pare riportando una frattura del bacino. Sul posto per soccorrerlo sono accorsi i carabinieri sciatori e i sanitari del 118, che l’hanno trasportato in ospedale con l’elisoccorso.