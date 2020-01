Momenti di paura questo pomeriggio sul Cimone. Intorno alle 15 in località Passo del Lupo una bambina di sei anni, per cause ancora in corso di accertamento è caduta da una seggiovia triposto, da una altezza di circa quattro metri. L’impatto è stato fortunatamente attutito dalla neve fresca. La piccola tempestivamente Soccorsa dai Carabinieri Sciatori in servizio sulle piste e dal 118, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale a Bologna per gli accertamenti del caso. La dinamica del sinistro al momento è al vaglio dei Carabinieri Sciatori della locale Stazione. Nell’arco della giornata sono stati complessivamente nove gli interventi per cadute sulle piste, di minore entità.