Dopo la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia per 3-0, Leo Shoes Modena Volley batte Consar Ravenna sempre con lo stesso risultato. In un PalaPanini sold out i ragazzi di coach Andrea Giani chiudono il primo set sul 25-18, mentre nel secondo si replica punto a punto e i gialloblu vincono 25-17. Anche il terzo set è monologo gialloblu e tra attacchi e contrattacchi Leo Shoes Modena Volley chiude set e game 25-18.