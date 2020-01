Si sono chiuse alle ore 23 le urne per le elezioni regionali nella nostra regione. Secondo la prima proiezione di Swg per La7 con copertura dell’8 per cento del campione il presidente uscente Stefano Bonaccini è al 51,8% e Lucia Borgonzoni al 41,5%, Simone Benini del M5s al 4,4% .

Dati più favorevoli per Bonaccini rispetto al primo exit poll di Opinio Italia per Rai secondo cui il candidato e presidente uscente Stefano Bonaccini era attestato al 47-51 per cento, la candidata del centro destra Lucia Borgonzoni al 44-48 per cento, Simone Benini del M5s al 2-5 per cento, Marta Collot di Potere al Popolo tra lo 0 e l’1 per cento. Dato confermato dall’intention poll di Tecnè per Rete 4 secondo cui l candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini (46,5%-50,5%) è davanti a Lucia Borgonzoni del centrodestra con un vantaggio di 3 punti percentuali (43,5%-47,5%)