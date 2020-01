Intervenuto in diretta durante il nostro speciale elettorale, Davide Fava, segretario provinciale del Pd modenese, ha commentato le prime proiezioni che vedono in vantaggio Stefano Bonaccini. “C’è un cauto ottimismo, ma ovviamente bisogna attendere i dati reali. L’affluenza elevata non ci stupisce, quella delle regionali precedenti era l’anomalia, questa è la norma. E’ stata una campagna elettorale polarizzata, con un’attenzione nazionale molto marcata. Ma non sarei stupito di un successo di Bonacini”.