E’ stata una vera strage di animali quella provocata dall’incendio di ieri scoppiato in Località Canevare di Fanano. Sono ancora sul posto con una squadra i Vigili del Fuoco per completare le operazioni relative al rogo divampato intorno alle 15 di ieri presso l’azienda agricola Verde Oro di Bernardo Ugolini. L’incendio sembra essere partito dal piccolo stallino dove erano custoditi i vitellini, 25 dei quali purtroppo non sono sopravvissuti. Le fiamme si sono propagate poi ad una stalla più grande, la cui parte centrale di circa 200 metri quadri è in seguito crollata e dove erano ospitate circa 400 mucche, tutte tratte in salvo e trasportate con una opera di movimentazione, verso altre stalle del comprensorio, vista l’inagibilità della struttura. Sul posto si sono recate due squadre di VVF volontari di Fanano Pavullo Vignola e volontari di Pievepelago e anche da Modena. Presenti anche 118, Carabinieri e Polizia locale. E’ ancora presto per poter stabilire l’entità dei danni, ma certamente saranno ingentissimi.