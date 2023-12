Nel video, l’intervista ad Andrea Nosari, titolare del bar Tri Scalein

Due furti, a distanza di soli 15 minuti l’uno dall’altro, sono quelli che un 34enne italiano, ieri mattina, ha provato a mettere a segno in via Berengario. Fallito il primo tentativo, al “Mattatoio”, l’uomo infatti non si è rassegnato e ci ha riprovato alla caffetteria Tri Scalein. Le telecamere all’interno del locale hanno ripreso tutta la scena.

In quel momento allora Andrea, il titolare, lo ha prontamente rincorso, per fermarlo e recuperare il bottino sottratto, un salvadanaio contenente circa 300 euro di mance.

Il tempestivo intervento del titolare e dei Carabinieri accorsi sul posto ha così permesso di bloccare l’autore che, condotto proprio questa mattina davanti al Giudice del tribunale di Modena, è stato arrestato con rito direttissimo per furto aggravato, con l’obbligo di presentarsi 3 volte a settimana al comando dei Carabinieri di Castelvetro. Eppure, non sarebbe nemmeno la prima volta che il proprietario del locale si ritrova a dover gestire situazioni simili.