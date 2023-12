Avvicinati, presi a schiaffi e minacciati, per poi essere rapinati per qualche soldo. È quanto accaduto a due giovani, domenica nel primo pomeriggio, sempre lì, su viale Molza dove c’è la stazione delle corriere, divenuto ormai punto di ritrovo di una decina di minori non accompagnati che da settimane mettono a segno colpi su colpi, contro innocenti cittadini o, come spesso avviene, tra loro stessi. Bande che approfitterebbero del momento di maggior affluenza in zona, specialmente quando fa buio. Episodi di violenza e paura ormai all’ordine del giorno: l’ultimo, proprio ieri sera. Tutto questo, avverrebbe nonostante i controlli delle forze dell’ordine e la recente misura del questore, che ha emesso sei avvisi orali nei confronti di alcuni minori ritenuti socialmente pericolosi, già responsabili di risse e rapine ai danni di altri minorenni. Si tratta di provvedimenti previsti dal cosiddetto Decreto Caivano, mirati ad arginare il fenomeno delle baby gang. Addirittura, c’è chi racconta, lontano da microfono e telecamera per paura di essere riconosciuto, di essere stato preso a sassate poche sere fa da quei giovani “noti”, e che a nulla sarebbe servito chiamare aiuto: i colpevoli si sono dati subito alla fuga. Per poi tornare, una volta ancora. La situazione rimane sempre e comunque la stessa.