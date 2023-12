Nel video, l’intervista a Orazio Giannone, regista e scrittore

Non chiamatelo cinepanettone: quello del regista Orazio Giannone è un film di Natale d’autore, in perfetto stile “Canto di Natale”. Prodotto da Matter Tv, la pellicola – dal titolo “Ancora Natale?” – sarà presentata ufficialmente subito dopo le feste, il 9 gennaio, al Cinema Victoria di Modena. La trama somiglia ad una favola a lieto fine: un gruppo di persone che hanno perso lo spirito natalizio vengono punite dalla Strega del Natale e trascinate all’interno di un presepe: lì dovranno superare molto prove, per tornare alla realtà. E il punto interrogativo del titolo non è casuale…

Per Orazio Giannone, correggese trapiantato a Fiorano, è il secondo lungometraggio, dopo “Modena, la piccola Venezia”, ma ha realizzato anche programmi tv e serie web. Girato nel villaggio di Babbo Natale a Taneto di Gattatico, tra Reggio e Parma, realizzato con la tecnica del green screen, il film è un piccolo kolossal da 130 minuti, con 25 attori – dai 17 ai 74 anni -, 16 costumi, 14 parrucche e gli alamari del costume della Strega di Natale originali del 1900. Particolarmente significativo il valore benefico delle “prima visione” del 9 gennaio.