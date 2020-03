Nel video l’intervista a Fabrizio Salvatori, Direttore Sportivo Modena F.C.

L’emergenza da Coronavirus è ormai entrata nella quotidianità dello sport e anche il Modena ormai da due settimane si allena in attesa di capire quando potrà tornare in campo, come spiega il ds Fabrizio Salvatori. Il Modena non potrà sfruttare l’onda lunga del successo sul Sudtirol che era arrivato prima dello stop. In attesa di capire se il derby di venerdì 13 a Reggio si giocherà, Salvatori confida che la gara del Mapei Stadium possa essere il trampolino per un ottimo finale di stagione da parte del Modena.