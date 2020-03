Nel video l’intervista a Micah Christenson, Palleggiatore Leo Shoes Modena Volley

Sicuramente un momento molto strano quello che stanno vivendo i ragazzi della Leo Shoes Modena Volley nelle sedute di allenamento perché giocare senza tifosi e allenarsi a porte chiuse sarà sicuramente uno svantaggio. Lo conferma anche Micah Christenson, palleggiatore gialloblu, che ha dichiarato di come questa situazione sia particolare da vivere come atleta e come cittadino. Il regista americano canarino ha inoltre smentito la notizia della richiesta, arrivata da parte del governo americano, di richiamare negli USA i giocatori di nazionalità statunitense. C’è da pensare al campo perché dopodomani arriva al PalaPanini Monza, squadra tosta da affrontare anche e soprattutto perché al fianco dei gialloblu non ci sarà il solito pubblico, pronto a spingere la squadra di coach Andrea Giani.