Nella mattinata di oggi i Carabinieri del NAS di Parma, comandati dal maggiore Gianfranco Di Sario, hanno effettuato una duplice verifica, presso l’azienda di Castelvetro e presso l’ente che gestisce l’acquedotto comunale di Castelvetro per cercare di risolvere il problema per cui dai rubinetti e dai sanitari dei bagni della cittadina modenese uscisse vino e non acqua. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il vino sia finito nelle condutture dell’acquedotto comunale per una disfunzione di una valvola. Il vino immesso nella rete idrica era comunque quello destinato all’imbottigliamento, non nocivo per la salute. Il fatto era diventato virale sui social network.