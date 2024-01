Sta per arrivare il freddo, quello vero: le temperature sono destinate, a subire un brusco scivolone, riportando così sul nostro Paese un contesto prettamente invernale, caratterizzato anche da forti gelate, che interesseranno soprattutto l’Emilia-Romagna. Le temperature scivoleranno sotto lo zero, a Modena con minime di -5 secondo le previsioni di 3bmeteo. Questo drastico cambiamento climatico sarà dovuto dall’afflusso di correnti di aria fredda provenienti dalla Russia. Il contesto climatico cambierà già a partire da oggi con un’intensificazione dei venti di Bora.

Nel Fine Settimana l’Emilia-Romagna passerà rapidamente da temperature superiori alla media stagionale a un clima severamente invernale. Inoltre, è scattata una nuova allerta arancione per vento per tutta la giornata di oggi. È previsto infatti l’arrivo di aria polare dalla Porta della Bora, i venti ruoteranno da Nord e diventeranno freddi e taglienti. In giornata previste anche delle nevicate a bassa quota sull’Emilia. Le prime ore di domani si riveleranno particolarmente gelide, di diversi gradi sotto lo zero provocando estese gelate, e con temperature massime che non si scosteranno di molto dai valori notturni. Le correnti di Bora e Grecale manterranno saldo l’inverno anche nella giornata di domenica, ma questo quadro meteo non durerà a lungo. Nel corso della prossima settimana, infatti, si prevede un nuovo aumento delle temperature, soprattutto durante il giorno, grazie all’avanzamento di un poderoso campo di alta pressione.