Nel video le interviste a:

– Grazia Baracchi, Assessore alle Pari Opportunità Comune di Modenaù

– Giuliano Barbolini, Presidente Emilia-Romagna Teatro Ert

La storia e il pensiero femminile in un calendario di eventi dedicati alla Giornata della Donna. Iniziative che metteranno al centro, a partire dal prossimo 4 marzo, le esperienze e le vicende di psicologhe, scienziate, matematiche e altre personalità che hanno lottato negli anni per conquistare diritti e parità di genere. Nel programma saranno coinvolte anche studentesse e studenti delle scuole modenesi, con il premio nazionale sulla moda, organizzato dall’Istituto Cattaneo-Deledda, in ricordo di Renata Trandafir, ex allieva uccisa a 22 anni insieme alla madre dal patrigno.

Si parte con il Multicentro Educativo Memo “Non chiamiamole maestrine! L’educazione mostrata dalle donne”, in una mostra di libri, visitabile fino all’8 marzo alla Biblioteca di Viale Barozzi, che rappresenta il lavoro e l’impegno delle donne nello sviluppo della ricerca educativa. Al Teatro Storchi, come da tradizione, immancabile lo spettacolo del Teatro Emilia-Romagna Ert, realizzato dall’attrice e regista Elena Bucci.