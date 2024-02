Si parte oggi per la nuova stagione della Formula 1. Primi giri delle monoposto in Bahrain, dove oggi si tengono le prime due sessioni di prove libere. Un campionato iniziato con lo scoop clamoroso sulla stagione del 2025, in cui la Rossa avrà come piloti Charles Leclerc e lo storico nemico Lewis Hamilton. La squadra di Maranello quest’anno farà affidamento ancora sulla coppia formata dal monegasco e dallo spagnolo Carlos Sainz, che ha recente alzato la voce dichiarando di desiderare fortemente il titolo di Campione del Mondo. I test pre-stagionali, che si sono disputati dal 21 al 23 febbraio, hanno dato indicazioni positive sulla nuova SF-24 della Rossa, che parte comunque nettamente indietro rispetto alla Red Bull di Max Verstappen, l’uomo da battere anche per questo Mondiale. Charles Leclerc, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Scuderia di Maranello, ha predicato calma nell’ambiente della Rossa, chiarendo il divario ancora presente con la squadra avversaria. Intanto il direttore della Red Bull Christian Horner è stato confermato al timone della Scuderia dopo le recenti indagini per alcune accuse mosse contro di lui da parte di una dipendente su presunti comportamenti sessualmente inappropriati. Il pilota monegasco della Ferrari è tornato a parlare anche della scorsa stagione, definendola come la peggiore della sua carriera in Formula 1, evidenziando le delusioni per le numerose scelte sbagliate durante il Mondiale. Con la nuova Rossa, la prima targata Frederic Vasseur, Sainz e Leclerc si tuffano, per l’ultima volta insieme, in questo nuovo campionato, che vedrà il ritorno del Gran Premio di Cina e un totale di 24 gare.