Piccolo balzo in avanti per il Policlinico di Modena nella classifica dei migliori ospedali italiani. Nella graduatoria stilata, come ogni anno, dal magazine statunitense Newsweek, la struttura sanitaria della Città della Ghirlandina è al 15esimo posto, due posizioni più in alto rispetto al 2023. Scende invece di quattro gradini l’Ospedale Civile di Baggiovara, al posto numero 24 della classifica di quest’anno; il nosocomio di Sassuolo è 81esimo. Il magazine premia come miglior ospedale italiano il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il primato grazie ad una valutazione finale di 94%. In Emilia-Romagna, la struttura sanitaria più in alto nella graduatoria è il Sant’Orsola di Bologna, al quinto posto, seguito dall’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in 14esima posizione. Le percentuali ottenute si basano su un sondaggio online sulla soddisfazione generale dei pazienti, condotto e realizzato tra oltre 85 mila esperti medici e dati pubblici. Il punteggio finale considera anche parametri fondamentali come l’igiene e il rapporto medico-paziente. Per stilare questa classifica, da oltre 30 anni Newsweek utilizza anche un sondaggio di Statista sull’utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures, ovvero i questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati all’interno della struttura ospitante.