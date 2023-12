Al termine di un’articolata indagine iniziata il 12 settembre 2023, svolta nel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dal pm ed emessa dal GIP del tribunale di Modena, nei confronti di quattro albanesi per il reato di furto in abitazione. I malviventi, la sera del 12 settembre, si sono introdotti all’interno della casa di un imprenditore di Vignola per impossessarsi di tre orologi del valore complessivo di oltre 10mila euro, oltre a 65mila euro in contanti, altri orologi di varie marche, assegni bancari e le chiavi di un’auto. La banda si era poi data alla fuga a bordo di un’Audi sportiva di grossa cilindrata. La sera stessa, un’ora dopo il furto, i Carabinieri del Nucleo investigativo di Lucca hanno notato l’auto mentre viaggiava sull’A15 a forte velocità. I primi accertamenti consentivano di verificare che la targa del veicolo risultata rubata; pertanto, i militari hanno iniziato un servizio di osservazione e pedinamento a distanza, conclusosi poi a Massa, dove i Carabinieri hanno bloccato i tre indagati. A seguito della perquisizione personale, domiciliare e dell’autovettura, venivano rinvenuti numerosi attrezzi e strumenti da scasso professionali, oltre a più di 65.300 euro in banconote e alcuni gioielli, alcuni dei quali riconosciuti dalle vittime di Vignola. Il bottino restante è risultato essere stato rubato da un appartamento a Lucca qualche giorno prima. Il Gip del Tribunale di Modena, ha accolto la richiesta della Procura di rinnovo della misura cautelare disposta in via d’urgenza dal Gip del Tribunale di Massa. I tre indagati sono finiti in carcere, mentre un quarto si è fino ad oggi sottratto alla cattura.