CONFINDUSTRIA CERAMICA, IL BILANCIO PRECONSUNTIVO: UN 2023 IN CALO DI OLTRE IL 23%

Dopo un anno record di produzione e vendite, l’industria ceramica chiude il 2023 con un segno negativo in tutti gli indicatori ed ha già avviato in numerosi stabilimenti una massiccia Cassa Integrazione. Sono questi i dati salienti presentati questa mattina in conferenza stampa da Confindustria Ceramica