Un percorso espositivo che si snoda nelle sale appena rinnovate di Palazzo Solmi, prendendo ispirazione dal circuito di Formula 1 dove, a ogni tappa, corrisponde un momento emozionale, iconico, che catapulta il visitatore indietro, tra gli anni 80 e 90, riscoprendo attraverso cimeli autentici due mondi apparentemente così distanti tra loro, ma mai stati così vicini come ora: la moda e la velocità. Tutto questo è racchiuso in “High Speed”, la mostra promossa da Modenamoremio, sotto la direzione artistica di Modateca Deanna e la collaborazione dello Studio Paolo Bazzani, oltre che dell’arte figlia del modenese Alessandro Rasponi. Caschi, tute, ruote, foto inedite, trofei e oggetti rappresentativi per un racconto del mondo del racing e della Formula 1 che si concretizza attraverso diversi materiali, raccolti per la prima volta assieme e alcuni dei quali mai esposti prima d’ora. Come la sottotuta ignifuga di Michael Schumacher custodita gelosamente dalla Lady F40, Monica Zanetti. La mostra, a Palazzo Solmi, sarà visitabile fino al prossimo 19 maggio.