Si chiude, con il terzo 3-0 consecutivo, il cammino in Coppa Italia del Modena Volley. Troppo forte Perugia, che non ha avuto problemi a sbarazzarsi della formazione gialloblù ai quarti di finale. Gli umbri affronteranno in semifinale Milano, che ha vinto al tie break la sfida precedente contro Piacenza. Il copione della gara sembra ripercorrere le scorse prestazioni della squadra di Petrella. Nel primo set Modena riesce ad impensierire Perugia, brava a portare a casa il parziale con il risultato di 25 a 22. Poi i gialloblù scompaiono dal campo e tornano a commettere troppi errori, specialmente in attacco, con le prestazioni deludenti soprattutto di Davyskiba e Sapozhkov. Anche Rinaldi, uno dei migliori nel primo set, non è riuscito a confermarsi nel secondo e nel terzo parziale. Il giocatore conferma però di voler assumere sempre di più il ruolo di leader della squadra. Il Modena Volley ha ritrovato spirito e voglia di fare bene nella partita di Coppa Italia, ma ciò non è bastato ai ragazzi di Petrella per raggiungere il successo agognato. Bisognerà sicuramente riniziare dalla prestazione positiva del primo set, cercando di essere più concreti in attacco. Prossimo appuntamento in programma domenica prossima al PalaPanini contro Verona, per la 13esima giornata della Superlega.