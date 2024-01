Nel video l’intervista ad Andrea Rovina, Allenatore Modena Rugby

Il Modena Rugby ha chiuso il 2023 con la sconfitta con la capolista Romagna, in una gara giocata comunque bene dalla squadra di Rovina. Gli avversari hanno dimostrato di essere in questo momento più forti, ma il Giacobazzi ripartirà in questo 2024 con l’obiettivo e la consapevolezza di poter rimontare la prima in classifica.

Il Mister ha fatto un report sulle condizioni dei giocatori, in vista dei prossimi impegni nel nuovo anno del Modena Rugby.

Il primo impegno del 2024 è in programma il prossimo 14 gennaio alle 14.30 allo Stadio Luciano Zanetti contro Jesi. Un match fondamentale per tuffarsi nuovamente con convinzione nella Serie B di rugby.