Incidente ieri a Maranello. In via Abetone Superiore una donna di 56 anni stava segnalando ai veicoli in transito di andare piano per via della presenza di un mezzo di potatura che stava lavorando nel giardino che dà sulla strada. Un automobilista in transito non l’ha però vista e l’ha travolta. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.