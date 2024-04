Un’esplosione si è verificata intorno alle 15 di questo pomeriggio in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana. Sono ore di ansia e apprensione sull’Appennino Bolognese. Da quanto si apprende ci sarebbero quattro ustionati gravi e sei dispersi. L’incidente si sarebbe verificato sotto il livello dell’acqua, al piano meno nove, a circa 30 metri di profondità. L’esplosione si sarebbe verificata mentre erano in corso lavori di manutenzione alle turbine. Ci sarebbe molto fumo e per i Vigili del Fuoco avrebbero riscontrato numerose difficoltà nelle operazioni di soccorso. Secondo le prime informazioni i locali sarebbero inoltre sommersi dall’acqua. Per soccorrere i feriti sono partiti gli elisoccorsi da Bologna e da Modena. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Enel, proprietaria della centrale, sta compiendo verifiche con il proprio personale degli uffici locali per accertare cosa sia accaduto. I tecnici, a quanto si è appreso, sono in contatto con la centrale. Stando ai recenti aggiornamenti, sono almeno 3 i morti a causa dell’esplosione e dell’incendio che ne è scaturito all’interno della centrale. Almeno 12 le persone coinvolte.