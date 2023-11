FAME DI DERBY, IL MODENA PROIETTATO VERSO GLI IMPEGNI CONTRO PARMA E REGGIANA

Dopo il KO contro la Sampdoria, per il Modena arrivano due settimane di stop nel campionato di Serie B, con la sosta per le nazionali. E’ dunque il momento per fare il bilancio di questo avvio di stagione, con le analisi di Capitan Pergreffi e del Presidente Rivetti sulle prime gare e sugli obiettivi della squadra.