Prosegue la settimana di allenamenti per il Carpi di Mister Serpini, in vista del prossimo match di domenica al Cabassi contro l’Aglianese Calcio. L’appuntamento, con il fischio d’inizio in programma alle 14.30, è da non sbagliare per i biancorossi, che sono tornati a vincere e a non subire gol nell’ultima trasferta sul campo del Mezzolara, terminata 4-0 per il Carpi, al momento settimo in classifica.

I prossimi avversari della squadra di Serpini hanno iniziato la stagione in salita, con 4 sconfitte nelle prime 6 giornate di Serie D. I toscani hanno aggiustato il tiro nelle ultime partite e sono imbattuti in campionato dall’8 ottobre, dal KO casalingo contro il Sant’Angelo. Le difficoltà principali della squadra, 11esima della classe nel Girone D, sembrano provenire dall’attacco, che, con i suoi 12 gol realizzati, ha fatto meglio solo rispetto a cinque squadre. L’arrivo al “Cabassi” dell’Aglianese riporterà nella località emiliana anche Niccolò Marcellusi, centrocampista classe ’99 figlio di Federico, ex socio del Carpi nell’anno concluso con la salvezza in Lega Pro e la drammatica mancata iscrizione fra i professionisti dell’estate 2021.

Nell’ultimo incrocio tra le due squadre, disputato lo scorso 8 febbraio, il Carpi ebbe la meglio al Cabassi, vincendo 2-0 grazie alle reti di Arrondini e Cicarevic. Per quanto riguarda gli aggiornamenti dal campo, ieri Forapani ha lavorato a parte a causa di un trauma alla caviglia sinistra. Frison ha invece ricominciato a correre e oggi rientrerà in gruppo. Prudenza invece per Rossi, che ha svolto solo la prima parte della seduta di allenamento per un leggero affaticamento.