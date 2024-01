Altro record per il mitico cantante di Zocca Vasco Rossi. Per giugno 2024 sono stati annunciati 7 concerti allo Stadio San Siro, andati tutti già sold-out, e 4 allo Stadio San Nicola. Milano e Bari sono pronte ad ospitare il Blasco, che porterà tutta l’energia della sua musica intramontabile anche nelle città dove sono in programma gli eventi artistici della prossima estate. Con le tappe di giugno, Vasco alzerà a 36 le volte in cui ha trasformato Milano nella sua casa del rock, con due milioni di tifosi in totale portati nello stadio lombardo. Il record riguarda in particolare però lo Stadio San Nicola, perché nessuno aveva mai fatto 4 concerti nello stesso tour all’interno della celebre “Astronave” pugliese. Saranno 30 i brani, selezionati tra i 200 del suo repertorio, che comporranno la scaletta dell’artista modenese negli 11 concerti tra Milano e Bari, una lista ancora segreta, che includerà sicuramente però il nuovo singolo “Gli sbagli che fai”. Rossi si prepara per un’atmosfera da sogno nella prossima estate, mentre a Bologna sta studiando i dettagli dei sui concerti, per proiettarsi al meglio agli appuntamenti artistici che lo attendono. Il rocker aveva concluso il tour negli stadi dell’estate scorsa all’ Arechi di Salerno, sold-out per due sere, il 28 e il 29 giugno. Nel 2023 il Blasco ha riunito ben 450mila persone in 11 date in 5 città: da Rimini a Bologna, Roma, Palermo e Salerno appunto.