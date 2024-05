ELEZIONI EUROPEE: CAVEDAGNA CANDIDATO PER FRATELLI D’ITALIA

ELEZIONI EUROPEE: CAVEDAGNA CANDIDATO PER FRATELLI D’ITALIA

Si avvicina l’appuntamento per le elezioni europee. Nella circoscrizione Nord-Est, che comprende l’Emilia-Romagna, corre per Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, scelto da Giorgia Meloni anche come portavoce nazionale dei Giovani del partito.