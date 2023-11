Nel video le interviste a:

-Cristiana Polesel, Avvocato Foro di Treviso, difensore della famiglia delle vittime

-Gianmaria Dalle Crode, Avvocato Foro di Treviso, difensore della famiglia delle vittime

-Alberto Sonego, Cognato della vittima

-Elena Tiron, Sorella di Gabriela

Nuova udienza in Tribunale a Modena, la seconda, per il processo sulla morte di Renata e Gabriela Trandafir, assassinate il giugno dell’anno scorso nella loro casa in via Casona di Sotto, a Castelfranco. Il reo confesso Salvatore Montefusco non era presente in aula. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati i Carabinieri che intervennero sulla scena del duplice omicidio. Secondo i legali della famiglia, sono emersi elementi importantiIn aula erano presenti anche i familiari delle due vittime, la sorella, il fratello e il cognato di Gabriela. Con loro, le foto delle due donne uccise ma non dimenticateGabriela aveva 47 anni, Renata, la figlia di lei, appena 22. 22 come Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato. Una lunga scia di brutalità, che i parenti delle due donne di Castelfranco non avrebbero voluto veder proseguire