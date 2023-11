Nel video le interviste a Mario Bugani Presidente Modenamoremio, a Maria Carafoli Direttore Modenamoremio e a Ludovica Carla Ferrari Assessora al Turismo e alla promozione della città

Manca poco più di un mese al Natale, ma Modena si prepara già a vestire il suo abito delle feste coordinato da Modenamoremio, società di promozione del centro storico. Confermati quegli eventi più cari ai modenesi come la pista del ghiaccio in piazza Roma che rimarrà aperta sino al 18 febbraio e il Trenino di Natale che torna dal 2 dicembre e avrà il suo capolinea in Piazza Grande. Un altro elemento di forte attrattiva sono le luminarie

Tra questo tipo di nuovi eventi, due sono di particolare rilievo, il primo il 12 dicembre, il secondo il 21, entrambi al Teatro Pavarotti e il cui ricavo sarà destinato in beneficenza. Non mancherà neppure l’appuntamento con i presepi che saranno accolti dal 2 dicembre al 7 gennaio al Mercato Albinelli.