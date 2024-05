Nel video l’intervista a Filippo Anelli Presidente FNOMCEO

Una nuova aggressione riporta l’attenzione nei pronto soccorso già al centro di violenze verbali e fisiche. Questa volta è accaduto all’ospedale di Vignola, ieri nel tardo pomeriggio. Protagonista un uomo che si era recato al pronto soccorso non per motivi sanitari, bensì per cercare un familiare. Dopo averlo visto all’interno della sala d’attesa, ha fatto irruzione colpendo ripetutamente la porta d’ingresso sfondandola e riuscendo ad entrare. Senza fermarsi poi si è rivolto al personale del triage per chiedere informazioni. Una volta dentro ha iniziato il litigio con il famigliare, nonostante i tentativi da parte del personale sanitario di calmarlo. All’arrivo del medico di turno, che a sua volta ha tentato di riportare la calma, l’uomo ha spintonato il professionista minacciandolo anche verbalmente. Con l’arrivo dei Carabinieri, allertati immediatamente, la situazione è stata finalmente contenuta. Il personale sanitario non ha riportato fortunatamente nessun tipo di lesione. Sulle violenze ai sanitari è intervenuto il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri che non ha mancato di condannare gesti ormai sempre più frequenti con dati allarmanti.