Ancora un episodio di violenza su una donna in provincia. In questo caso la protagonista è una giovanissima, poco più che maggiorenne, sequestrata in casa dal suo ex e poi picchiata. Un incubo proseguito con la pubblicazione sui profili social di alcuni video intimi contenuti nel cellulare della giovane, che è riuscita a scappare trovando rifugio in un bar della zona del distretto ceramico. È stata quindi soccorsa e portata al Pronto Soccorso, a quel punto è scattata la denuncia nei confronti del ragazzo. Sul caso indagano i carabinieri col massimo riserbo.