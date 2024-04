Nel video intervista a testimone

In pieno giorno davanti agli occhi di tutti un magrebino sui quarant’anni ha tentato di aggredire tre donne. È successo intorno alle 13.30 di oggi in corso Vittorio Emanuele, a due passi dal centro storico. L’uomo secondo il racconto di alcuni passanti che hanno assistito alla scena era in evidente stato confusionale. La prima ragazza si trovava all’incrocio con Corso Camillo Benso di Cavour quando lo straniero l’ha braccata e buttata a terra. La giovane è riuscita però a rialzarsi e a scappare via. L’uomo ha proseguito e dirigendosi verso la rotatoria Natale Bruni ha preso di mira una seconda donna, questa però è riuscita a divincolarsi in quanto esperta di arti marziali. La terza vittima non è stata così fortunata: una donna residente proprio in Corso Vittorio Emanuele mentre si stava incamminando verso casa è stata afferrata alle spalle dallo straniero e scaraventata a terra. La signora ha cominciato a chiedere aiuto e fortunatamente in suo soccorso è intervenuto un passante.

Subito dopo sul posto sono intervenuti due macchine della polizia di Stato per raccogliere le testimonianze e l’ambulanza. La donna sotto choc si è rifugiata in casa e nella corsa ha riportato delle escoriazioni a un piede. L’aggressore è invece riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce.