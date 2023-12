La corsa allo shopping natalizio ha le ore contate. Sono tanti i modenesi che questa mattina si sono recati in centro storico per gli ultimi acquisti. La previsione di spesa per i doni sotto l’albero è di 223 euro a testa. È quanto emerge da un sondaggio di Confesercenti. Oggi, l’immancabile rush finale. Sono queste, infatti, le ore nelle quali circa 3 italiani su 4 vanno a caccia degli ultimi doni da mettere sotto l’albero per i propri cari. Ma ecco il dato più importante: è il negozio “fisico” ad avere un ruolo centrale negli acquisti di Natale, quando i tempi di spedizione mettono ‘fuori gioco’ l’eCommerce. A Modena, i settori su cui ci si orienta di più sono l’abbigliamento, la profumeria, qualche libro e giocattolo. La parola d’ordine rimane però solo una: fare regali utili. Non solo per gli altri, ma anche per sé stessi.