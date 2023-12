Nel video l’intervista a Valentina Testi, Decoratrice natalizia

Siamo nel pieno del periodo più incantevole dell’anno, in cui ci si ritrova immersi in una atmosfera magica da vivere in famiglia, come vuole la tradizione. Questo è anche il momento in cui gli alberi di Natale si illuminano, le decorazioni scintillano. Ma quali sono le tendenze del 2023? Lo abbiamo chiesto a Valentina che, da 20 anni, offre i suoi consigli creativi e la sua manualità al servizio dei modenesi. Non c’è stato abbastanza tempo per pensare alle decorazioni natalizie? Niente paura: esistono anche alcuni ‘trucchi’ che possono aiutare a non spendere troppo. Per esempio, optando per idee fai da te salva-Natale dell’ultimo momento, facili e belle, come un centrotavola. Bastano davvero pochi elementi e l’addobbo è servito!