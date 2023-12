Nel video l’intervista a Lara Valenti, Dietista Ausl di Modena

La dieta va in ferie: la tavola delle feste di Natale è già pronta e su di essa cibi irrinunciabili ma allo stesso tempo impietosi con la linea. Tra tortellini, lasagne, zampone e dolci in abbondanza i pranzi delle festività diventano spesso delle vere e proprie abbuffate. Dobbiamo sentirci in colpa? No, secondo la dietista Lara Valenti: a Natale nessuno sgarro è imperdonabile. Insomma, basta essere equilibrati e non mettere completamente nel cassetto i cibi salutari. La linea ne risentirà, certo, ma non sarà qualcosa di permanente