L’anno dei portafogli da difendere dai rincari, della difficoltà nel trovare casa, l’anno della nuova raccolta rifiuti, ma anche della guerra tornata ad esplodere in Palestina, i cui echi sono arrivati fin qui, con nuove preoccupazioni, nuovi pensieri, anche nuove polemiche. Come non citare piazza XX Settembre e il suo “Carro Amato”? L’anno degli ultimi mandati, sia del sindaco che del presidente della regione. L’anno del caldo che anticipa la Vigilia, l’anno, come sempre, del tortellino sulla tavola delle feste. Perché alcune cose cambiano, altre no, ed è giusto così. Ma cosa si augurano i modenesi per gli altri modenesi? Salute, tanta salute per tutti, si augurano, quasi si raccomandano, i modenesi. Ma anche un po’ di fortuna, cambiamenti – si spera positivi – e tanta serenità.