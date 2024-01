Nel video l’e interviste a:

-Anna Paragliola, Assessora alle Pari Opportunità Comune di Vignola

-Federico Amico, Presidente Commissione Parità e Diritti Regione Emilia-Romagna

-Martina Lepore, Operatrice Centro Antiviolenza di Vignola

“Com’eri vestita?”, una domanda che ancora troppo spesso viene rivolta alle donne vittime di violenza. A sentirsela dire, suona quasi come un’accusa. Come se la scelta di un abito piuttosto che un altro possa davvero attirare o evitare uno stupro. Perché alla fine, “te la sei un po’ cercata vestendoti in un certo modo”, puntando così il dito contro chi la violenza la subisce, e non su chi la genera. “Com’eri vestita?” diventa allora il titolo della mostra itinerante che, fino al 28 gennaio, sarà visitabile nella Sala della Meridiana, alla Rocca di Vignola. Esposti, ci sono gli abiti che indossavano le vittime al momento della violenza. Un jeans e una maglietta, un maglione a righe, un completo elegante. Abiti che trasudano dolore e urlano “no” a stereotipi e pregiudizi.

La mostra, che fa parte del calendario delle iniziative previste in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è uno stimolo a riflettere, a identificarsi nelle storie narrate e a prendere atto di quanto siano comuni gli abiti indossati.

L’ingresso è libero e gratuito, il venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre la domenica dalle 10 alle 12.