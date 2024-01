CARPI CALCIO. SERPINI: “UNA VITTORIA PER SPEGNERE LA DELUSIONE”

Il Carpi torna in campo domani al “Cabassi” per affrontare il Borgo San Donnino ultimo della classe con l’obbligo di un successo. Mister Serpini ritrova Arrondini in attacco, dove manca Cortesi