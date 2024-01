Trafficava droga e faceva prostituire una 17enne nel suo appartamento. Accuse pesantissime per un italiano di 54 anni, sul cui conto la Polizia di Modena indagava per fatti risalenti ormai a un decennio fa, quando nel febbraio 2013 l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato per aver ceduto 370 grammi di cocaina. Già prima, nel maggio del 2012, era stato protagonista di una serie di comportamenti persecutori e di minacce nei confronti del compagno della ex-moglie. Poi, la pesante accusa di prostituzione minorile, commesso a Modena da marzo a maggio 2015. Nello specifico, l’uomo aveva messo a disposizione la propria abitazione come luogo di incontri per una minorenne con cui intratteneva anche una relazione sentimentale, dove favoriva e organizzava la prostituzione della giovane, ricavandone anche un profitto economico. L’uomo, che da queste ore si trova ristretto nella Casa Circondariale di Rebibbia, era stato rintracciato il 21 novembre scorso e sottoposto ad arresto provvisorio in Paraguay, dove si era trasferito, per poi essere estradato in Italia nella giornata odierna. Per lui, la pena complessiva da scontare è di 10 anni, 2 mesi e 29 giorni di reclusione.